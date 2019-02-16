5 yaşındaki çocuğun organları 2 çocuğa umut oldu
Şırnak'ta kalp yetmezliği sonucu beyin gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.
|16 Şubat 2019 21:01
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Şırnak'ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölmü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.
Mardin'de özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu kalp krizi geçirerek beyin gerçekleşen 5 yaşındaki B.C'nin böbrekleri iki çocuk hastanın yaşamına umut olacak.
B.C'nin böbrekleri Diyarbakır Dicle Üniversitesinden gelen uzman doktorlar tarafından alınarak 2 çocuk hastaya nakledilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.
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