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Türkiye'nin en pahalı otoyolu açılıyor!

Yaklaşık 8 yıldır inşaatı süren Ordu Çevre Yolu, 2 milyar liraya yaklaşan maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımlarından biri oldu
 16 Şubat 2019 21:28
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Türkiye'nin en pahalı otoyolu açılıyor!

Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan ve yapımına yaklaşık 8 yıl önce başlanan, kendine özgü coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle yaklaşık 2 milyar lira ile Karadeniz Bölgesi'nin en pahalı yatırım olan Ordu Çevre Yolu'nun birinci etabı Mart ayı sonu ya da Nisan ayı başında hizmete girecek.

1989 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve Kafkaslar'ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu'nun da önemini arttırdı. 1990'lı yıllarda başlayan, 2007 yılında bitirilen bir çalışma ile Karadeniz kıyılarına dolgu yapılarak sahil yolu transit yol haline getirildi. Ancak 1994 yılında Ordu'da binlerce kişinin buluşmasıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşleri sonrası Ordu sahil yoluna dolgu yapılamadı. Bunun üzerine Ordu sahil yoluna dokunulmayarak çevre yolu yapılması kararı alındı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler'in çabalarıyla hazırlanan proje sonrası Ordu Çevre Yolu'nun temeli 26 Temmuz 2012 tarihinde atıldı.

Heyelan sebebiyle 75 km uzunluğunda fore kazık çakıldı

Bölgenin coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle zaman zaman heyelan sebebiyle duran inşaat çalışmaları Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle yıllarca sürdü. Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünel açıldı. Tünel çıkışları viyadük ve kavşaklarla geçilerek 21 kilometre olarak projelendirilen yolun 11 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ancak Öceli Tüneli çıkışında 400 metrelik bölümde iki yıldır süren heyelan sebebiyle yolun açılışı gecikti. Heyelanın önlenmesi için yolun kenar bölümlerine toplum uzunluğu 75 km olan 30-40 metre uzunluklarında yaklaşık bin adet fore kazık çakıldı.

İnşaatı 8 yıldır sürüyor

Halen heyelanın önlendiği bölümde asfalt alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolun Mart sonu, Nisan ayı başında açılması bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Çevre Yolu'nda yaklaşık 8 yıldır devam eden uzun ve zorlu bir süreç yaşandığını belirtti. Tekintaş, "Gerçekten coğrafyanın sıkıntısı dolayısı ile zaman zaman büyük problemler yaşandı. Çevre yolunun birinci bölümü diye ifade ettiğimiz ilk bölüm bitmek üzere. Şuan Boztepe kavşağında bağlantılar kuruluyor. Hem Kumbaşı istikametinden şehre gelen trafiği yönlendirmek hem de aynı şekilde transit trafiği yönlendirebilmek adına orada kavşaklar hazırlanıyor, son aşamaya geldiğini görüyoruz. Zaten halkımız da takip ediyor. Öncelikle şuna seviniyoruz: Bu senenin yaz trafiğini inşallah şehir merkezinde yaşamayacağız. Dolayısıyla bu çevre yolu hem şehri rahatlatmış olacak hem de mevcut transit trafiği yönlendirerek ağır trafiğin buradan geçmemesi dolayısı ile can güvenliğini de sağlamış olacak" dedi.

11 km'si 1 milyar lirayı geçti

Tekintaş, şöyle konuştu:

"Milletimiz sabretti, onlara gerçekten teşekkür etmek lazım. Çevre yolu denilince ilk akla gelen şey, şehir merkezindeki insanların trafik yükünün azalıp rahat ettiği bir ortamdır. Bunu sağlayabilmek için de çok uğraşıldı ve gayret gösterildi. İlk başlangıçta 630 milyon diye ifade edilebilen bir yatırımın daha ilk bölümünde neredeyse bir milyar lirayı aşan bir rakama ulaşıldı. Bunun ikinci bölümü de devam edecek. Bu çerçevede bakıldığı zaman devletimizin, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Karadeniz'e özgü ihtimamı bizi de çok rahatlattı. Bundan sonraki süreçte biz güçlü desteğimizi esirgememeliyiz. Cumhurbaşkanımız da zaten Karadeniz'in en özel yeri olan Ordu'ya desteğini hiçbir zaman esirgemedi."

Mart sonu açılıyor

Yolun yakın zamanda hizmete açılacağını kaydeden Tekintaş, "Niyetimiz büyük ihtimalle Mart sonu itibariyle, Nisan ayı içerisinde mutlaka açılacak. Bu bittikten sonra işimiz tamamlanmıyor. Biz de otogarı o tarafa taşıyacağız, şehir merkezindeki otobüslerle ilgili, şehirlerarası trafikle ilgili yükün tamamını oraya almış olacağız. Minibüslerin depolama sahasını oraya çekmiş olacağız ve biz de merkezden biraz daha rahatlayacağız" açıklamasında bulundu.

Karadeniz bu yolu bekliyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 130 bini aşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu'nun merkezi ilçesi Altınordu'da şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi, trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 40 dakikada zor geçiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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