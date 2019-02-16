1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi
 16 Şubat 2019 21:38
Yazdır
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Talih kuşu bu köyün başına kondu!
16 Şubat 2019 21:23		 Ordu'da heyelan nedeniyle bazı evler boşaltıldı
16 Şubat 2019 20:57
İzmir'in eğik apartmanlarında tehlike sürüyor
16 Şubat 2019 16:19		 Tunceli 'den yürüyüş ve basın açıklamaları yasakladı
13 Şubat 2019 22:47
Şanlıurfa'da HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi
13 Şubat 2019 20:19		 500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor
12 Şubat 2019 21:48
Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia!
12 Şubat 2019 21:38		 Çankırı'daki deprem Ankara'da da hissedildi
12 Şubat 2019 20:15
Bilmece gibi trafik levhası!
12 Şubat 2019 20:07		 Ankara'da tanzim satış noktasına yoğun ilgi
11 Şubat 2019 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 1
it iti ısırmaz 3
sigaranın haram olması 5
baba 5
Emoji 2
saldırmak 6
kafalar cinayet 1
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 5
koku hafızası 2
renk körlüğü 5
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam