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Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
|16 Şubat 2019 21:48
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- Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karpuzlu-Çine kavşağında İzzet Özçınar yönetimindeki 09 EH 948 plakalı otomobil, Gülay Uzunova idaresindeki 09 PB 807 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nedret Özçınar, Mehmet, Ayşe, Neriman, Ege ve Burak Kaan Uzunova yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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