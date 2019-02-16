Sosyal medyada en çok hangi siyasetçi konuşuldu?

31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarının sosyal medyadaki etkileşimlerini inceleyen araştırmaya göre AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş ve Binali Yıldırım gibi birçok belediye başkan adaylarını geride bırakarak en çok konuşulan isimlerde başı çekti.

Medya Takip Merkezi'nin, 31 Mart yerel seçimlere yönelik yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmada başkan adaylarının isimlerinin sosyal medyadaki paylaşımlarda ne kadar yer aldıkları, ne kadar etkileşime girdikleri, siyasi partilerin haber yansımaları ile miting haberleriyle seçim gündeminde öne çıkan konular belirlendi. Buna göre üç büyükşehrin açıklanan belediye adaylarından en çok konuşulan isimler Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile Ankara adayı Mehmet Özhaseki oldu.

Zeybekci; Soyer, İmamoğlu, Yıldırım ve Yavaş'ı geçti

Sosyal medyayı etkin kullanan Nihat Zeybekci'nin, yapılan araştırmada CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i geçmesi dikkat çekti.

Sosyal medyayı diğer adaylara göre oldukça etkin kullanan ve ismi en çok geçen Nihat Zeybekci'nin paylaşımlarının, birçok sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldığı görüldü.