1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdüler

1 yıl önce yapmaya başladıkları 42 yıllık otomobili çekici yardımı ile karla kaplı yaylaya çıkartan ustalar kar üzerinde aracın performansını denemeyi ihmal etmedi
 16 Şubat 2019 22:01
Yazdır
77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdüler

Trabzon'da 2 oto ustası, 77 model Toros marka eski bir otomobile palet takarak aracı paletli kar aracına dönüştürdü. 1 yıl önce yapmaya başladıkları 42 yıllık otomobili geçtiğimiz günlerde çekici yardımı ile karla kaplı yaylaya çıkartan Gökhan Türkmen ve İskender Yavuz isimli ustalar kar üzerinde aracın performansını denemeyi ihmal etmedi.

Oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, 'Paletli Toros'u kışın karda yaylalarda binmek için yaptıklarını söyledi. Otomobil hariç tüm aksamlarını kendilerinin tasarladıklarını maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL'nin üzerinde olduğunu kaydeden Türkmen "Kışın yaylalarda karda araç kullanmayı çok seviyoruz. Bunun için kafamızda böyle bir şey tasarlayıp yaptık. Paletleri kendimiz kestik, kaynattık. Palete yön versin diye araçta 6 lastik kullandık. İş makinesi ve tank mantığı ile yaptık. Kafada tasarlayıp bu hale getirdik. İçine ısınmak için tüp koyduk. Çünkü yaylalar soğuk oluyor" dedi.

Türkiye'de bu tarz bir araç olduğunu düşünmediğini kaydeden Türkmen "İlk kez biz tasarladık. Hızını ve kullanımını yaylaya çıkarak test ettik. Mükemmel bir araç oldu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ümit Aktaş: Türkiye'de üretilen tüm tarım ürünleri sağlıksız
17 Şubat 2019 10:42		 Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin!
17 Şubat 2019 10:38
'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı
17 Şubat 2019 10:35		 Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
17 Şubat 2019 10:25
'Sıfır Atık' eğitimleri başladı
17 Şubat 2019 09:48		 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
17 Şubat 2019 09:36
Tüketici hakem heyeti kararlarının % 97'sine itiraz edilmedi
17 Şubat 2019 09:00		 Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
17 Şubat 2019 08:45
Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar
17 Şubat 2019 08:25		 Korkunç görüntü: Ağır yaralılar var
17 Şubat 2019 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumartesi günü çalışmak zorunda kalanlar 1
tahammülsüzlük 5
supporters 1
tuzlu kahve 3
17.02.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 1
Paulo Coelho 1
sobalı ev 8
sözlükte tek başına kalmak 2
Diploma türüne göre askerlik 1
sözlükte tek başına olmak 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam