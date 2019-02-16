30 yıllık muhtar yeniden aday
|16 Şubat 2019 22:11
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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde 30 yıldır muhtarlık yapan Ahmet Sivaslı 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yeniden aday olduğunu ilan etti.
30 yıldır Edincik'te Mahalle Muhtarlığını yapan Ahmet Sivaslı, yaptığı açıklamada muhtar adaylığı hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir yasasından önce Edincik'te Mahalle Muhtarlığı yaptığını ifade eden Sivaslı " Büyükşehir yasası sonrasında Mahalle olan Edincik'in muhtarı oldum. Halkın vermiş olduğu oylarla muhtar seçilip göreve geliyoruz. Muhtarların elinde resmi bir yaptırım yok. İçimizde çalışma aşkımız var, çalışıyoruz. Mahallemizin ne kadar noksanı, yapılması gereken yerleri varsa bunları bir dilekçe halinde Büyükşehir Belediyesi ya da Bandırma Belediyesi'ne sunuyoruz. Muhtarların görevi mahallelerin eksiklerini yetkili mercilere iletmektir" diye konuştu.
Devletin gelinecek ilk kapısının muhtarlık olduğunu söyleyen 30 yıllık muhtar Ahmet Sivaslı " Vatandaş geliyor muhtarım ayağımda ayakkabım evimde kömürüm yok diyor. Devletin ilk kapısı muhtarlık ne yapacağız bu yüzden vatandaşa ayakkabı, kömür almak zorundayız. Aday olmuşsun bu işi yapacaksan halkının isteklerini de karşılamak zorundasın. Bundan dolayı 30 senedir yaptıklarımla Edincik halkının kalbine girdim. Edincik halkının teveccühü üzerine tekrar aday oldum. Ölünceye kadar da devam edeceğimi söylüyorum. Muhtar seçildiğim o günden bugüne kadar halkıma hizmet etmeye devam ettim ve etmeye devam edeceğim" dedi.
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