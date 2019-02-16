1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan ve 27 yılını geride bırakan Atatürk Barajı'nın teknolojik donanımı, modernizasyon çalışmasıyla yenilendi.
 16 Şubat 2019 23:30
Yazdır
Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada yer alan Atatürk Barajı, yapılan modernizasyon çalışmasıyla teknolojik olarak yenilendi.

Yapımına 4 Kasım 1983 yılında başlanan ve "barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı, kısıtlı imkanlara rağmen 9 bin kişinin alın teriyle 9 yılda tamamlandı.

Aradan geçen 27 yılda teknolojisi eskiyen Atatürk Barajı'nda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından modernizasyon çalışması başlatıldı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın Türk mühendislik tarihinin en büyük başarılardan birisi olduğunu söyledi.

Atatürk Barajı'nın işletmeye açıldığı dönemde en gelişmiş teknolojiyle donatıldığını anlatan Aydın, "Zaman içinde bu cihazların teknolojilerinin eskimesiyle beraber yeni teknolojili sistem ve cihazlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. DSİ tarafından başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında, barajdaki tüm ölçüm sistemleri yeni tip cihazlarla değiştirildi. Tüm cihazlar otomatik veri toplama sistemleri ve fiber optik kablolar vasıtasıyla Atatürk Barajı Baş Mühendisliğinde kurulan bilgisayar sunucularına aktarılmaya başlanmıştır." dedi.

"Beklenmeyen durumlarda anında önlem alınacak"

Barajın anlık olarak izlendiğini kaydeden Aydın, söz konusu parametrelerin barajın gövdesine yerleştirilen bin 500'dan fazla cihaz ve sensörden elde edildiğini dile getirdi.

Baraj gövdesindeki ölçüm cihazları ve sensörler hakkında da bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Bu cihazların tümü öncelikle baraj gövdesinde ve çevresinde bulunan özel veri toplama sistemlerine ardından da fiber optik kablolarla baş mühendislikteki özel sunuculara ulaştırılmaktadır. Burada bulunan geoteknik izleme programı olan Argus yazılımına aktarılmakta ve bu yazılım sayesinde yetkili kullanıcılarla bu veriler internet üzerinden paylaşılmaktadır. Bu programda bulunan her sensöre özel olarak ayarlanmış çeşitli eşik değerleri yardımı ile baraj gövdesinde beklenmeyen bir durum söz konusu olduğunda kişilere anında haber verilmekte ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar ivedi olarak başlamaktadır."

Aydın, Atatürk Barajında yürüttükleri modernizasyon çalışması sayesinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı erken önlem alma fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Özellikle Mart 2017'de ve sonrasında baraja yakın olan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem ve artçı sarsıntılar meydana geldiğini anımsatan Aydın, şöyle devam etti:

"Baraja yerleştirilen deprem ivme ölçer cihazlarıyla çevrede oluşan depremlerin baraja nasıl etki ettiği anında görünmekte ve bu cihazlardan elde edilen veriler ile daha ileri tetkik çalışmaları yapılabilmektedir. 3 Mart 2017 Adıyaman Samsat depremi bu konudaki en önemli örneklerden biridir. Deprem, baraj aksına sadece 17 kilometre uzaklıkta gerçekleşmiş ve sadece dakikalar sonra depremin baraj gövdesine etkileri hesaplanarak DSİ Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde kurulan kriz masalarına iletilmiştir. Depremden sadece iki saat sonra barajda hiç bir sıkıntının olmadığı görülmüştür."

Verileri akademisyenler de inceliyor

Aydın, modernizasyon çalışması sayesinde baraj ile ilgili her türlü veriye daha kolay ulaşıldığını ve bunların incelendiğini ifade etti.

Atatürk Barajı'nın Türk mühendisliğinin göz bebeklerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "Modernizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra alınan tüm veriler akademisyenlerin de olduğu bir grup tarafından 3 ayda bir incelenmekte ve raporlanmaktadır. Modernizasyon çalışmaları son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmiş ve dünya da bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur. Bizim görevimiz yapılan bu modernizasyon çalışması sonucunda baraj güvenliği için izlemelerin büyük bir titizlikte devam ettirilmesidir." dedi.

Dünyanın önde gelen sulama ve enerji barajlarından biri olan ve göl alanı 817 kilometrekareyi bulan Atatürk Barajı'nın temelden yüksekliği 169 metre. Kurulu gücü 2 bin 400 megavat olan ve Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin yüzde 20'sini tek başına karşılayan barajda, yıllık 8,9 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapılıyor.

Yıllık ortalama su akışı 26,6 milyar metreküp olan ve 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım
17 Şubat 2019 10:22		 Merter esnafı para değil ilgi istiyor
17 Şubat 2019 08:35
Türkiye turistlere 'şifa' oldu
17 Şubat 2019 08:30		 Çıraklık eğitimi alacak gençlere devletten aylık bin 800 lira
17 Şubat 2019 07:15
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
17 Şubat 2019 07:00		 Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın
16 Şubat 2019 23:23
Bitirme tezi maden atığını yatırıma dönüştürdü
16 Şubat 2019 23:04		 Spekülatöre bir darbe daha geliyor
16 Şubat 2019 09:00
KDV iadesinde yeni dönem başladı
16 Şubat 2019 08:45		 Kredi musluğu açıldı
16 Şubat 2019 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
sözlükte tek başına olmak 2
batıl inanç 1
koku hafızası 2
teoman 1
fikret kızılok 1
Göbeklitepe 6
sigaranın haram olması 5
nafaka 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam