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Arkadaşlarına heves etti üretici oldu

Tekirdağ'da yaşayan Nilay Öz, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesinden faydalanan arkadaşlarından görüp başvurduğu projeyle aldığı destekle besicilik yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
 16 Şubat 2019 23:51
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Arkadaşlarına heves etti üretici oldu

Tekirdağ'da yaşayan Nilay Öz, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesinden faydalanarak aldığı destekle besicilik yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Banarlı Mahallesi'nde yaşayan Öz'ün, geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduğu projesi onaylandı.

Verilen destekle 7 büyükbaş hayvan alan Öz, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Nilay Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımlarının da her zaman üreten insanlar olması gerektiğini söyledi.

Yıllardır hayalini kurduğu işle uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Öz, "Hayvancılık yapmak her zaman aklımda vardı çünkü dedelerim, babam da bu işi yaptığı için ben de bu işle uğraşmak istedim. Mahalleden başvuran arkadaşlara çıktı ve ben de daha sonra başvurmak istedim. Bana da çıktığı için sevindim. Arkadaşlara heves edince ben de hayvancılığa başladım. Çocukluğumdan beri zaten hayvancılıkla uğraşıyordum. İlk başta 7 hayvan aldım. Sayısı zamanla artıyor. Ben alıştım artık o yüzden bana fazla bir zorluğu olmuyor." şeklinde konuştu.

Öz, devletin verdiği destekle çalışıp kendisinin de üretici olduğunu belirterek, kadınların da her işi yapabileceğini hiç kimsenin "yapamam" diyerek işten kaçmaması gerektiğini dile getirdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca da Genç Çiftçi Projesinin Türkiye'de 3 yıldır uygulandığını belirtti.

Kentte proje kapsamında 270 üreticiye büyükbaş hayvan verildiğini ve bunların arasında kadınların sayısının da yüksek olduğunu aktaran Sarıkoca, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize hayvanları verip onların, hayvan sayısını artırıp damızlık olarak bu hayvanları kullanmalarını sağlıyoruz. Üreticilerimiz zaten bu işi bilen insanlar. Bu insanlar aile işletmeciliği şeklinde hayvanlara bakarak işletmelerini büyütmeye çalışıyor. Hayvancılığı bilmeyen insanlara hayvan vermemeye dikkat ettik. Projeden yararlanan üreticilerimiz de hayvanlara en iyi şekilde bakıyor. Her zaman üreticimizin yanında olup onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı
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