1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları

17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
 17 Şubat 2019 00:02
Yazdır
17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış törenine ve partisinin Balıkesir mitingine katılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Balıkesir/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/12.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.

(Ankara/16.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelecek, taksi durağına ziyarette bulunacak, Akdere, Küçük Kayaş Mahallesi seçim bürolarının açılışına, MHP Sağduyunun Birlikteliği Programı MHP Meclis Üyesi aday adaylarının tanıtımına ve teşkilat mensuplarıyla toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/11.00-20.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve tarihi cezaevini ziyaret edecek, Sakarya Caddesi'nde esnafla buluşma programına, Sinop Turizm Merkezi'nin açılışı ve turizm sektör toplantısına, Hamsilos Yolu Projesi ile ilgili gençlerle buluşma programına, sivil toplum kuruluşları ile toplantıya katılacak, Yalı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Sinop/11.30-17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nakkaştepe Millet Bahçesi ile Nevmekan Bağlarbaşı'nı ziyaret edecek, Kitap Fuarı'nın kapanış programına katılacak.

(İstanbul /15.00-17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi, teknopark ve Ezine Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Gıda OSB'ye ziyarette bulunacak ve Ezine Gıda İhtisas OSB'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Çanakkale/13.00-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye konulu oturuma katılacak ve çeşitli görüşmelerde bulunacak.

(Münih)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Trabzon/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Altınordu-Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor-Giresunspor ve Adanaspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İzmir/Ankara/16.00/Afyonkarahisar/Adana/19.00)

3- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Ankara/19.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Beşiktaş-BOTAŞ, Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Mersin/14.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Karayolları ve Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/16.00/17.00/17.30/Bursa/17.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftası Tokat Belediye Plevne-Galatasaray ve Maliye Piyango-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Tokat/15.30/Ankara/16.30)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası 4, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası tek maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03		 Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40		 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50		 FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45		 Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00		 'Bir tek aday çıktı, onun da bir projesini görmedim'
16 Şubat 2019 23:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaralı-bir-öykü 1
diyet yapana kurulacak cümle 3
mülakat 1
Hindistan'da inek olmak 5
batıl inanç 1
Piremseslik sendromu 7
intihar etmek 4
Paulo Coelho 1
küçük yerin büyük adamı olmak 2
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam