Bugün hava nasıl olacak?
|17 Şubat 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı , sabah saatlerinde çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı , sabah saatlerinde çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 9°C
Parçalı , sabah saatlerinde çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın güney kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRIKKALE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin 'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
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