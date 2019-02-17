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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 17 Şubat 2019 06:30
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Bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı , sabah saatlerinde çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı , sabah saatlerinde çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 9°C

Parçalı , sabah saatlerinde çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın güney kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRIKKALE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin 'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu
Memurlar.Net
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