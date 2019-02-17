Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik

Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik. Bu cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını da beraberinde getirecek. Kanal Edirne Proje'sini hayata geçiriyoruz" dedi

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Edirne'ye bakanlar, bütün Türkiye'yi ve Balkanları görebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Fakat çok çalışarak Edirne'yi ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet'e yakışanların yönetmesi lazım. Edirne, Meriç'in ve Tunca'nın suladığı topraklarla bolluktur, berekettir.

31 Mart'a hazır mıyız? Gayretli miyiz? İnanıyor muyuz? İnşallah önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle Edirne'nin önünde yeni bir hukuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Edirne, 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliği ile tanışmaya hazır mısın? Edirne, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın?

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEVLET İLKESİNİ EN BAŞARILI AK PARTİ UYGULAMIŞTIR

Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en yaygın, en başarılı şekilde uygulayan AK Parti olmuştur. Son 17 yıldır Edirne'ye 15 katrilyonluk yatırım. Eğitimde 889'luk yeni derslik ilan ettik. Gençlerimizle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı her zaman gözettik. Edirne'de ihtiyaç sahiplerimize 757 milyon liralık bir kaynak ayırdık.

Edirne'ye 2002 yılına kadar 70 km bölünmüş yol yapıldı biz buna 16 yılda 189 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Edirne il sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Halkalı-Kapıkule hızlı trenle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

KANAL EDİRNE PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bu Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. SSK'nın genel müdürü olduğunda ülkeyi nasıl bitirdi biliriz. Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz. Edirneli çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tutarın destek verdik. Bay Kemal çiftçi aç diyor, sen neye göre konuşuyorsun?

TRAKYA'DA KEŞFEDİLEN YENİ GAZ SAHALARI SAYESİNDE...

Şimdi bu yıl içerisinde Enez ve Lalapaşa'yı da doğalgaza kavuşturuyoruz. Edirne'de iş insanlarımıza, girişimcilerimize 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik. Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik. Bu cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını da beraberinde getirecek.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI 5 GÜN SONRA KABADAYI GİBİ GİTTİ

Kartal'da geçtiğimiz günlerde bir bina çöktü. Belediye başkanı 5 gün sonra oraya kabadayı gibi gitti. Bay Kemal belediye başkanım oradaydı diyor. Kartal Belediye Başkanı bina yıkıldıktan 5 gün sonra oraya gidiyor, iyi de sen neredeydin?

Tam 25 yıldır tüm milletimin hizmetindeyim. Onların asıl derdi yıllardır ellerinde tuttukları, gücü, imtiyazı kaybetmemekti. Ülkemiz eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan kültüre kadar her alanda geri kalmıştı. İnanın umurlarında değildi.

AZINLIKLAR BİZİM DÖNEMİMİZDE HAKLARINI EN GENİŞ ŞEKİLDE KULLANABİLMİŞTİR

Mesela dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik ya. Onlar batıda anyı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, batıda camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey... Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki, bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Ben de dedim ki, Fethiye Camii'ni açalım... "Camiyi açıyoruz" dediler. Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. Ya işte diyor "muhalefet beni eleştiriyor" Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk... Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan.