1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, "Şimdi bu yıl içerisinde Enez ve Lalapaşa'yı da doğalgaza kavuşturuyoruz. Edirne'de iş insanlarımıza, girişimcilerimize 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik
 17 Şubat 2019 06:10
Yazdır
Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik

Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik. Bu cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını da beraberinde getirecek. Kanal Edirne Proje'sini hayata geçiriyoruz" dedi
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Edirne'ye bakanlar, bütün Türkiye'yi ve Balkanları görebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Fakat çok çalışarak Edirne'yi ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet'e yakışanların yönetmesi lazım. Edirne, Meriç'in ve Tunca'nın suladığı topraklarla bolluktur, berekettir.

31 Mart'a hazır mıyız? Gayretli miyiz? İnanıyor muyuz? İnşallah önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle Edirne'nin önünde yeni bir hukuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Edirne, 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliği ile tanışmaya hazır mısın? Edirne, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın?

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEVLET İLKESİNİ EN BAŞARILI AK PARTİ UYGULAMIŞTIR

Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en yaygın, en başarılı şekilde uygulayan AK Parti olmuştur. Son 17 yıldır Edirne'ye 15 katrilyonluk yatırım. Eğitimde 889'luk yeni derslik ilan ettik. Gençlerimizle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı her zaman gözettik. Edirne'de ihtiyaç sahiplerimize 757 milyon liralık bir kaynak ayırdık.

Edirne'ye 2002 yılına kadar 70 km bölünmüş yol yapıldı biz buna 16 yılda 189 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Edirne il sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Halkalı-Kapıkule hızlı trenle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

KANAL EDİRNE PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bu Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. SSK'nın genel müdürü olduğunda ülkeyi nasıl bitirdi biliriz. Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz. Edirneli çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tutarın destek verdik. Bay Kemal çiftçi aç diyor, sen neye göre konuşuyorsun?

TRAKYA'DA KEŞFEDİLEN YENİ GAZ SAHALARI SAYESİNDE...

Şimdi bu yıl içerisinde Enez ve Lalapaşa'yı da doğalgaza kavuşturuyoruz. Edirne'de iş insanlarımıza, girişimcilerimize 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik. Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik. Bu cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını da beraberinde getirecek.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI 5 GÜN SONRA KABADAYI GİBİ GİTTİ

Kartal'da geçtiğimiz günlerde bir bina çöktü. Belediye başkanı 5 gün sonra oraya kabadayı gibi gitti. Bay Kemal belediye başkanım oradaydı diyor. Kartal Belediye Başkanı bina yıkıldıktan 5 gün sonra oraya gidiyor, iyi de sen neredeydin?

Tam 25 yıldır tüm milletimin hizmetindeyim. Onların asıl derdi yıllardır ellerinde tuttukları, gücü, imtiyazı kaybetmemekti. Ülkemiz eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan kültüre kadar her alanda geri kalmıştı. İnanın umurlarında değildi.

AZINLIKLAR BİZİM DÖNEMİMİZDE HAKLARINI EN GENİŞ ŞEKİLDE KULLANABİLMİŞTİR

Mesela dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik ya. Onlar batıda anyı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, batıda camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey... Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki, bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Ben de dedim ki, Fethiye Camii'ni açalım... "Camiyi açıyoruz" dediler. Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. Ya işte diyor "muhalefet beni eleştiriyor" Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk... Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03		 Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40		 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50		 FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45		 BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00
17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02		 'Bir tek aday çıktı, onun da bir projesini görmedim'
16 Şubat 2019 23:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
sözlükte tek başına olmak 2
batıl inanç 1
koku hafızası 2
teoman 1
fikret kızılok 1
Göbeklitepe 6
sigaranın haram olması 5
nafaka 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam