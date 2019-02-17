Saklıkent'te telesiyej arızalandı, tatilciler mahsur kaldı
|17 Şubat 2019 06:50
|Yazdır
Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyej, saat 14.00 sıralarında arızalandı.
Arıza nedeniyle onlarca tatilci metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Teknik ekip, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken, telesiyej manuel olatak çalıştırdı ve tatilciler yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla kayak yapmak için zirveye çıkmak isterken telesiyejde mahsur kalan Yeşim Ertan, "Yarım saatten fazla havada kaldık. Hava çok soğuk.
Öğrenci grupları başta olmak üzere çok sayıda insan mahsur kaldı.
Bir kadının bağırışlarını duyduk. Telesiyeje bindikten beş dakika sonra durup, çalışmıştı. Manuel olarak telesiyeji çalıştırdılar, bizi zirvedeki kapalı bir alana aldılar.
Telesiyeji boşalttılar" dedi. Saklıkent Kayak Merkezi'nde görevli Cuma Özaydın ise arızanın devam ettiğini, telesiyeji manuel olarak çalıştıklarını ve tüm tatilcilerin kurtarıldığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin!
17 Şubat 2019 10:38
|'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı
17 Şubat 2019 10:35
|Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
17 Şubat 2019 10:25
|'Sıfır Atık' eğitimleri başladı
17 Şubat 2019 09:48
|İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
17 Şubat 2019 09:36
|Tüketici hakem heyeti kararlarının % 97'sine itiraz edilmedi
17 Şubat 2019 09:00
|Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
17 Şubat 2019 08:45
|Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar
17 Şubat 2019 08:25
|Korkunç görüntü: Ağır yaralılar var
17 Şubat 2019 08:20
|Kartal değil Türkiye raporu
17 Şubat 2019 08:10