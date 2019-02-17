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Beyoğlu'nda sokak ortasında sevgiliye feci dayak

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın yanında yürüyen kişi tarafından dövüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Fas uyruklu Sailma Fatima, yolda birlikte yürüdüğü erkek arkadaşından tekme tokat dayak yedi. Aldığı darbelerle kadın baygınlık geçirirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis saldırgan sevgiliyi yakalamak için çalışma başlattı
 17 Şubat 2019 06:40
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Beyoğlu'nda sokak ortasında sevgiliye feci dayak

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın yanında yürüyen kişi tarafından dövüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Şehit Muhtar Mahallesi Kapanca Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Fas uyruklu Sailma Fatima, yolda birlikte yürüdüğü erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat saldırıda yere düşen kadın, bu haldeyken de tekmelendi.

TEKMELERDEN SONRA BAYILDI

Darp edilen kadın olduğu yerde baygınlık geçirerek hareketsiz kaldı. Saldırgan sevgili ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Kadının yardımına gelenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler kadının üstüne battaniye kapatarak yardımcı olmaya çalıştı.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde baygın yatan kadına ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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