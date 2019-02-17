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Facebook kendini tehdit ve küfür eden kişileri izliyor

Sosyal medya devi Facebook, ofislerini ve çalışanlarını hedef alan tehditleri yapan potansiyel saldırganları izliyor. Ayrıca şirkette koruma ekibindeki eski çalışanlardan biri de sadece küfür eden kişilerin bile bu listeye eklenebildiğini aktardı. Yani Türkçe veya herhangi bir dilde küfür ettiğinizde veya tehdit ettiğinizde Facebook bu yorum yapan vatandaşları düzenli olarak izliyor
 17 Şubat 2019 07:05
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Facebook kendini tehdit ve küfür eden kişileri izliyor

Facebook, iş yerlerine ve çalışanlarına yönelik tehditlere karşı kullandığı özel uygulama ile, şirkete saldırı yapabilecek kişileri düzenli olarak izliyor. ABD merkezli TV kuruluşu CNBC haberinde, Facebook'un bunu 2008 yılından beri uyguladığını yazdı.

Şirketin kullandığı ve kısa adı BOLO olan "be on lookout" (izleme) listesi her hafta güncelleniyor.

Facebook'un fiziksel güvenli grubu CBNC'ye yaptığı açıklamada, bu listenin 2008 yılında oluşturulmaya başlandığını ve listede aralarında şirketin dört eski güvenlik elemanının da olduğu yüzlerce kişiyi içerdiğine dikkat çekti.

Buna göre Facebook, BOLO listesine yeni bir kişi eklendiğinde güvenlik personelini bilgilendiriyor ve içinde kişinin adı, fotoğrafı, yaşadığı yer ve kişinin neden listeye eklendiğini belirten kısa bir bilgi ile rapora ekleniyor.

BOLO listesindeki kişiyi bilgi güvenliği ekibi düzenli olarak izleyerek güvenlik ekiplerini uyarabiliyor. Tehditin türüne göre Facebook, güvenlik biriminden söz konusu kişiye iş yeri alanında eskortluk etmesini ya da güvenlik ekibini çağırmasını isteyebiliyor.

Şirketin güvenlik ekibinde yer alan bir çalışan, kimlerin hangi koşulda listeye alındığını belirleyen bir standart olmadığını her olayın kendi başına değerlendirildiğini söyledi.

Örneğin Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in paylaşımlarına yazılan tehdit içerikli yorumlar veya şirketin ofis ve çalışanlarına karşı açıkça yapılan tehditler de izlemeye alınıyor.

Bir çok kişi ise listede olduğunu bilmiyor. Dünya genelinde 2.7 milyar kullanıcısı olan Facebook'un kullanıcılarından 0.01'inin bile tehdit etmesi durumunda şirketin 270 bin potansiyel güvenlik riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiriliyor.
DHA
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