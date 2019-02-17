Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıkları olduğu, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
|17 Şubat 2019 07:10
|Yazdır
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
AA'nnı haberine göre; depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin!
17 Şubat 2019 10:38
|'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı
17 Şubat 2019 10:35
|Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
17 Şubat 2019 10:25
|'Sıfır Atık' eğitimleri başladı
17 Şubat 2019 09:48
|İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
17 Şubat 2019 09:36
|Tüketici hakem heyeti kararlarının % 97'sine itiraz edilmedi
17 Şubat 2019 09:00
|Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
17 Şubat 2019 08:45
|Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar
17 Şubat 2019 08:25
|Korkunç görüntü: Ağır yaralılar var
17 Şubat 2019 08:20
|Kartal değil Türkiye raporu
17 Şubat 2019 08:10