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Çıraklık eğitimi alacak gençlere devletten aylık bin 800 lira

8 ay çıraklık eğitimi alacak 300 bin gencin faturasını devlet üstlenecek. Gençlere aylık bin 800 lira ödenecek
 17 Şubat 2019 07:15
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Çıraklık eğitimi alacak gençlere devletten aylık bin 800 lira

Küçük işletmelerde eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan usta-çıraklık dönemi yeniden canlandı. Çıraklık eğitimi alacak 300 bin gencin faturasını devlet üstlenecek. Yaklaşık 8 aylık program kapsamında çıraklık eğitimi alan gençlere bu yıl aylık yaklaşık bin 800 lira ödenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında işverenler çırak ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini Türkiye İş Kurumu'na bildirdi. 2 yıllık program kapsamında hem pratik hem teorik eğitim alacak olan çıraklar iş sahibi olacak.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine göre belirleniyor.

Beceri geliştirme programı esnaf konfederasyonu başta olmak üzere diğer kuruluşlarla birlikte yaygın hale getiriliyor.

Mesleki eğitim kapsamına alınan işletmelerden 10 ya da daha fazla çalışanı olanların istihdamın yüzde 5'i kadar çırak, stajyer çalıştırması gerekiyor.

İşletmelerde mesleki eğitim gören stajyer ve çıraklara devlet desteği bu yıl da devam ediyor. Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret ödeniyor.

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30'u oranında ücret ödeniyor. Devlet, çırak ve stajyerleri çalıştıran işletmelere iki yıldır destek sağlıyor.
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