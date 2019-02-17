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İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı

Bursa'da kontrolden çıkarak virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen ağacı fark eden diğer sürücüler, otomobil içerisinde bulunan 2 yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı
 17 Şubat 2019 07:27
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İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 2. Kanalboyu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen Murat Ü.(42) kontrolündeki 16 EF 603 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak şarampole uçmaktan son anda kurtuldu.

Çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye ayrılan ağaç yol ortasına devrildi. Yol ortasına devrilen ağacı gören diğer sürücüler, araçlarından inip yolu kontrol ettiğinde, sürücü Murat Ü. ve yolcu koltuğunda bulunan Fuat Ü.'nün araçta sıkıştığını fark etti.

Araçta sıkışan 2 şahsı kendi imkanlarıyla dışarı çıkartan vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olası bir kazayı engellemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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