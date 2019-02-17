Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
|17 Şubat 2019 07:35
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Sakarya Valiliği'nde görev yapan Kemal (34) ile Burcu İri çiftinin dün sabaha karşı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
İddiaya göre doğumdan sora Yeni Doğan Ünitesi'ne alınan Burcu İri, 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Ameliyata alınan İri, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.
DHA'nın haberine göre; eşinin ölüm haberini alan eşi Kemal İri ve yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.
İri'nin yakınları hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Burcu İri'nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden anne Burcu İri'nin dünyaya gelen erkek çocuğunun ismini 'Ali' verdiği belirtildi. Burcu İri'nin cenazesi, Erenler ilçesinde bugün öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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