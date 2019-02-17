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Canı pahasına hırsızlara direndi!

İstanbul Pendik'te bir iş yerinin deposundan kamyon lastikleri çalan hırsızlara, lastikçi Fatih Zengin canı pahasına direndi. Kaçan hırsızların aracının önüne kendisini siper eden adam güvenlik kamerasınca kaydedildi
 17 Şubat 2019 08:00
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Canı pahasına hırsızlara direndi!

İstanbul Pendik'te hırsızlar, daha önce de hırsızlık yaptıkları bir temizlik şirketinin deposuna kamyon lastiği çalmak amacıyla geldiler.

Orada lastik ustası olarak çalışan Fatih Zengin, hırsızları fark etti ve bölgedeki iş arkadaşlarına seslendi. Fatih Zengin'in seslerini duyan hırsızlar bölgeden kaçmak için araçlarına binip hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Lastik ustası Zengin ise hırsızları durdurmak için peşlerinden gitmeye karar verdi.

KENDİSİNİ SİPER ETTİ AMA KAÇTILAR

İHA'da yer alan habere göre Zengin, motoruna binerek deponun kapısına kadar geldi ve motoruyla hırsızların aracının önünde durarak adeta kendisini siper etti.

Hırsızlar, Fatih Zengin'i caydırmak için ona çarpsa da lastik ustası vazgeçmedi ve bu sefer de motorundan inip kendisini aracın önüne attı. Lastik ustası Zengin, hırsızları durdurmak için canı pahasına çabalasa da hırsızların kaçmasına engel olamadı.

"ARABA BENİ SAVURDU, KAÇTILAR"

Olayı anlatan lastik ustası Zengin, "Benden önce 3 kez gelmişler bu 4 oluyor. Her seferinde buradaki kamyon lastiklerini çalmışlar.

Ben de her işe geldiğimde o bölgeyi kontrol ediyorum. En son geldiğimde hırsızların arabasını fark ettim, içinde 7 kişi vardı. O anda arkadaşlara bağırdım ama arkadaşlar beni duymadı hırsızlar beni duydu. Sonra da araba binmeye yöneldiler.

Benim de başka çarem yoktu kapının önünü motorlar kestim. Motora biraz sürttüler ayağımı biraz incittiler.

Geri manevra yaptılar, ben tekrar önlerine atladım ama araba beni savurdu ve kaçtılar. Ben bir yerin ekmeğin yiyorsam bir şeyini savunmak zorundayım.

Ben orada lastikçiyim ve lastikleri korumam lazım. O anlarda hiç korkmadım, aynı şey tekrar yaşansa yine aynı şekilde davranırdım" dedi.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Fatih Zengin'in hırsızlara ölümüne direndiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar araca binip kaçmaya çalışıyorlar, ama lastik ustası Fatih Zengin hırsızların aracının önüne atlayıp onları durdurmaya çalışıyor.
İhlas Haber Ajansı
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