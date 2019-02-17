1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar

Kabiliyetleri ile dikkat çeken dedektör köpekler, saha aramalarını 'oyun' olarak algılıyor. On dört haftalık eğitimle on yıl hizmet veriyorlar. Türkiye genelinde 165 'hassas burun' iş başında
 17 Şubat 2019 08:25
Yazdır
Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar

Yeni Şafak, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri izledi.

Adaptasyon ile eğitime başlayan köpekler, cinsleri ve kabiliyetleri de dikkate alınarak narkotik, çay-tütün, silah mühimmat patlayıcı, asayiş ve para alanlarında eğitimden geçiriliyor. Eğitimleri 'oyun oynama' üzerine kurulu olan köpekler, saha aramalarını da oyun olarak algılıyor.

Köpeğe bir top veriliyor. Köpek topu benimsedikten sonra hangi alanda uzmanlaşacaksa o alanda eğitim veriliyor.

Örneğin, silah kaçakçılığında uzmanlaşacak bir köpeğe oynadığı topun arkasına buna ilişkin bir parça konup koklatılarak o kokuya alışması sağlanıyor. Bir köpeğe günde yaklaşık yarım saat eğitim veriliyor.

Dedektör köpeklerden biri olan Fredy, idarecisinden aldığı komutlarla selfie de çektiriyor.

EMEKLİYE AYRILINCA SAHİPLENDİRİLİYOR

Her köpeğin ayrı bir eğitimcisi var. İdarecisi herhangi bir sebeple ayrılan köpekler, yeni idarecinin gelmesiyle sil baştan eğitime başlıyor.

Üç haftalık eğitimin ardından köpek ve idarecisinin adaptasyonu sağlanıyor. Gümrük muhafaza memurlarının kullandığı dedektör köpekler, eğitime bir yaşından önce başlıyor.

14 haftalık zorlu eğitimin ardından branşlarında on yıl hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrılan köpekler sahiplendiriliyor. Sahiplendirildiğinde de takibi yapılıyor.

42 TON UYUŞTURUCU VE SİGARA YAKALADILAR

Dedektör köpekler eğitim merkezinde bulunan simülasyon alanlarında, ilerde gümrüklü sahalarda karşılaşabilecekleri kaçakçılık senaryolarına hazırlanıyor.

Eğitim esnasında yapılan ara sınavlarda köpeğin genel sağlık ve performans durumuyla köpek idareci adayının bilgi birikimi yakından takip ediliyor.

Merkezde tam teşekküllü veterinerlik de mevcut. Dünya Gümrük Örgütü tarafından Bölgesel Eğitim Merkezi olarak akredite edilen Köpek Eğitim Merkezi'nde şu ana kadar eğitilen 165 köpek, Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele ediyor.

Merkezde mevcut eğitim gören 15 köpek var. Dedektör köpekler 2018'de 41,9 ton uyuşturucu 10 milyon paket de kaçak sigara yakaladı.

Öte yandan, kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayan gümrük muhafaza ekipleri özlük haklarının diğer mücadeleci birimlerle eşitlenmesini bekliyor.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin!
17 Şubat 2019 10:38		 'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı
17 Şubat 2019 10:35
Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
17 Şubat 2019 10:25		 'Sıfır Atık' eğitimleri başladı
17 Şubat 2019 09:48
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
17 Şubat 2019 09:36		 Tüketici hakem heyeti kararlarının % 97'sine itiraz edilmedi
17 Şubat 2019 09:00
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
17 Şubat 2019 08:45		 Korkunç görüntü: Ağır yaralılar var
17 Şubat 2019 08:20
Kartal değil Türkiye raporu
17 Şubat 2019 08:10		 Şehit dedesinin mezarını buldu, arkadaşlarıyla mezara bayrak dikti
17 Şubat 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reynmen 1
tuzlu kahve 3
it iti ısırmaz 3
Kocatepe 1
gerçek yalnızlığı masum bulup sevmek 1
sobanın yanındaki tuğla 1
Şiir olmak 2
sözlükte tek başına olmak 2
zara 2
silmek 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam