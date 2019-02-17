Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar

Yeni Şafak, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri izledi.

Adaptasyon ile eğitime başlayan köpekler, cinsleri ve kabiliyetleri de dikkate alınarak narkotik, çay-tütün, silah mühimmat patlayıcı, asayiş ve para alanlarında eğitimden geçiriliyor. Eğitimleri 'oyun oynama' üzerine kurulu olan köpekler, saha aramalarını da oyun olarak algılıyor.

Köpeğe bir top veriliyor. Köpek topu benimsedikten sonra hangi alanda uzmanlaşacaksa o alanda eğitim veriliyor.

Örneğin, silah kaçakçılığında uzmanlaşacak bir köpeğe oynadığı topun arkasına buna ilişkin bir parça konup koklatılarak o kokuya alışması sağlanıyor. Bir köpeğe günde yaklaşık yarım saat eğitim veriliyor.

Dedektör köpeklerden biri olan Fredy, idarecisinden aldığı komutlarla selfie de çektiriyor.

EMEKLİYE AYRILINCA SAHİPLENDİRİLİYOR

Her köpeğin ayrı bir eğitimcisi var. İdarecisi herhangi bir sebeple ayrılan köpekler, yeni idarecinin gelmesiyle sil baştan eğitime başlıyor.

Üç haftalık eğitimin ardından köpek ve idarecisinin adaptasyonu sağlanıyor. Gümrük muhafaza memurlarının kullandığı dedektör köpekler, eğitime bir yaşından önce başlıyor.

14 haftalık zorlu eğitimin ardından branşlarında on yıl hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrılan köpekler sahiplendiriliyor. Sahiplendirildiğinde de takibi yapılıyor.

42 TON UYUŞTURUCU VE SİGARA YAKALADILAR

Dedektör köpekler eğitim merkezinde bulunan simülasyon alanlarında, ilerde gümrüklü sahalarda karşılaşabilecekleri kaçakçılık senaryolarına hazırlanıyor.

Eğitim esnasında yapılan ara sınavlarda köpeğin genel sağlık ve performans durumuyla köpek idareci adayının bilgi birikimi yakından takip ediliyor.

Merkezde tam teşekküllü veterinerlik de mevcut. Dünya Gümrük Örgütü tarafından Bölgesel Eğitim Merkezi olarak akredite edilen Köpek Eğitim Merkezi'nde şu ana kadar eğitilen 165 köpek, Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele ediyor.

Merkezde mevcut eğitim gören 15 köpek var. Dedektör köpekler 2018'de 41,9 ton uyuşturucu 10 milyon paket de kaçak sigara yakaladı.

Öte yandan, kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayan gümrük muhafaza ekipleri özlük haklarının diğer mücadeleci birimlerle eşitlenmesini bekliyor.

Nur Banu Aras