1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kartal değil Türkiye raporu

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. İçten içe çürüdüğü ortaya çıkan binaya yönelik çarpıcı tespitler, benzer durumdaki binlerce yapı için de alarm zili oldu
 17 Şubat 2019 08:10
Yazdır
Kartal değil Türkiye raporu

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı faciasında, sorumluların bulunmasına yönelik soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta binanın projesini hazırlayan Suzan Çayır ile teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, inşaat teknikeri Arzu Baran ile İnşaat Mühendisi Osman Mısırlıoğlu adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da tamamlandı.

Bir inşaat, bir makine mühendisi ve bir de iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporunda ise çarpıcı ayrıntılar dikkatleri çekti. İnşaatta deniz kumunun kullanıldığını, inşaat demirlerinin korozyona uğradığını ve beton kalitesinin de çok düşük olduğunu aktaran rapor ise adeta Türkiye'deki sayısız çürük ve kaçak yapının röntgen sonucu olduğu izlenimini uyandırdı.

Rapordaki ilk tespitlerde, Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin katının büyük bir bölümünün tekstil deposu olduğu kaydedildi. 9 kat iken çöken binanın 1992 yılındaki projesinin "bodrum zemin 5 normal kat" olmak üzere toplam 7 kat olarak dizayn edildiği bilgisi de raporda verildi.

Çöken binanın inşaatında kullanılan betonun ise, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığına dikkat çekildi. Deniz kumunun usulüne uygun elenip yıkanmamasından dolayı da midye kabuklarına rastlandığı bilgisi verilirken, demirlerde de korozyon oluştuğu kaydedildi. Öyle ki, bazı kolonlarda güçlendirme yapıldığının görüldüğü ancak bunlarla ilgili de herhangi bir proje bulunamadığı vurgulandı. Ayrıca, 12'lik inşaat demirlerinin 9,5'a kadar düştüğüde vurgulandı.

Bilirkişiler, raporun sonuç kısmında da beton kalitesinin, projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığını belirtti. Buna göre, betonun öngörülenin yaklaşık yarı dayanımında olduğu ve TSE standartlarına da uygun olmadığı ifade edildi. Binanın çökmesinin nedeni olarak da, beton dayanımının düşük olması gösterildi. Raporda, binanın yapım sürecinde rol alan kişilerin, olayda kusurlu olabileceği kanaatine varıldığı da vurgulandı.

KURALLAR DEĞİL TEPKİLER HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Kartal'daki facianın ardından, kaçak yapılara yönelik ilk mücadele göz önündeki Nevşehir Kapadokya'da başladı. İlk olarak, Peribacalarının hemen bitişiğindeki otel inşaatı tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla durduruldu. Ardından da inşaatın yıkımı gerçekleşti. Öte yandan, Peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının daha yıkımına başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Nevşehir İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Göreme'de Perili Ozanlar mevkisinde bulunan kafeyi iş makineleri ile yıktı. Kafenin peribacalarına yakın noktada olduğu için yıkıldığı belirtildi. Bölgede Kaptan Osman isimli seyir tepesinin yıkılacağını öğrenen iş yeri sahibi Osman Kabalcı ise, "Ben 1994 yılından beri vergi ödüyorum. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin!
17 Şubat 2019 10:38		 'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı
17 Şubat 2019 10:35
Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
17 Şubat 2019 10:25		 'Sıfır Atık' eğitimleri başladı
17 Şubat 2019 09:48
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
17 Şubat 2019 09:36		 Tüketici hakem heyeti kararlarının % 97'sine itiraz edilmedi
17 Şubat 2019 09:00
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
17 Şubat 2019 08:45		 Dedektör köpekler oynaya oynaya yakalıyorlar
17 Şubat 2019 08:25
Korkunç görüntü: Ağır yaralılar var
17 Şubat 2019 08:20		 Şehit dedesinin mezarını buldu, arkadaşlarıyla mezara bayrak dikti
17 Şubat 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir kızı 10 kişi ister 1 kişi alır 2
kafalar cinayet 1
sözlükte tek başına olmak 2
çiçek 2
sakız çiğnemek 4
tesel-ya 1
Frank Caprio 1
16.02.2019 fenerbahçe vs konyaspor maçı 1
Ahuzar 1
baba 5
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam