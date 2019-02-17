Korkunç görüntü: Ağır yaralılar var
Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
|17 Şubat 2019 08:20
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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