Türkiye turistlere 'şifa' oldu

Son yıllarda başta şehir hastaneleri ve termal tesisler olmak üzere, sağlık turizmi alanında önemli yatırımlara imza atan Türkiye, bu hizmetten yararlanmak isteyen yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm faaliyeti, "sağlık turizmi" olarak kabul ediliyor. Tıp turizmi (hastanelerde tedavi ve ameliyat gibi işlemler), termal turizm (termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme gibi hizmetler), yaşlı ve engelli turizmi (geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar) sağlık turizminin kategorilerini oluşturuyor.

Türkiye de söz konusu kategoriler çerçevesinde yatırım portföyünü geliştirirken, özellikle geride kalan birkaç yılda onkoloji, ortopedi ve estetik gibi alanlarda şifasını Türkiye'de arayan turistlerin ilgisi resmi rakamlara yansıdı.

Sağlık amacıyla Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 27,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl sağlık amacıyla Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 551 bin 748 oldu.

Söz konusu gerekçeyle son 10 yılda ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı da 3 milyon 172 bin 789 kişi olarak kayıtlara geçti.

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında 2009-2018 döneminde yurda giriş yapan sağlık turistlerinin sayısı 2010 ve 2015 yılları hariç artış gösterdi.

Bu kapsamda Türkiye'ye 2009'da 201 bin 222 kişi, 2010'da 163 bin 252 kişi, 2011'de 187 bin 363 kişi, 2012'de 216 bin 229 kişi, 2013'te 267 bin 461 kişi, 2014'te 414 bin 658 kişi, 2015'te 360 bin 180 kişi, 2016'da 377 bin 384 kişi, 2017'de 433 bin 292 kişi ve 2018'de 551 bin 748 kişi giriş yaptı.