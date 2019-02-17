Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı

Akşener, Yalçın'ın "Yeni oluşumun pek heveskar müdiresi, politikada ipe sapa dair bütün söylem, benzetme ve kıyaslamaları üzerine alınmakta, bütün şimşekleri paratoner gibi üzerine çekmektedir.

Müdire Hanım ne giriş cümlesi ne de perde gazeli okumakta, destursuz politika sahnesine dalmaktadır" sözlerini yargıya taşıdı.

Akşener, söz konusu sözleri önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna şikayet etti.

Ancak Başsavcılık tarafından sözlerin düşünce özgürlüğü olduğu belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bunun üzerine Akşener, Yalçın'a 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde Akşener'e MHP'li Yalçın tarafından yapılan benzetmelerin hakaret olduğu, ayrıca FETÖ'ye mensup olduğuna dair algıların oluşturulduğu iddia edildi. Akşener, açtığı manevi tazminat davasını da kaybetti.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat davasına konu olan açıklamaları eleştiri saydı. Davacının siyasi bir kişilik olduğuna dikkat çekilen kararda "Siyasetçilere ve uyguladıkları politikalara yönelik eleştirilere izin verilerin sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğu, tüm hukuk sistemlerinde yerleşmiş bir ilkedir.

Davacı siyaset yapmayı kendisi seçmiştir. Siyasi bir kişilik olan davacının sert eleştirilere katlanması gerektiği kanaati ile davanın reddine karar verilmesi gerekir" denildi.

Ebru Karatosun