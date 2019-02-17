Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
|17 Şubat 2019 08:50
|Yazdır
Akşener, Yalçın'ın "Yeni oluşumun pek heveskar müdiresi, politikada ipe sapa dair bütün söylem, benzetme ve kıyaslamaları üzerine alınmakta, bütün şimşekleri paratoner gibi üzerine çekmektedir.
Müdire Hanım ne giriş cümlesi ne de perde gazeli okumakta, destursuz politika sahnesine dalmaktadır" sözlerini yargıya taşıdı.
Akşener, söz konusu sözleri önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna şikayet etti.
Ancak Başsavcılık tarafından sözlerin düşünce özgürlüğü olduğu belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bunun üzerine Akşener, Yalçın'a 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Dava dilekçesinde Akşener'e MHP'li Yalçın tarafından yapılan benzetmelerin hakaret olduğu, ayrıca FETÖ'ye mensup olduğuna dair algıların oluşturulduğu iddia edildi. Akşener, açtığı manevi tazminat davasını da kaybetti.
İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat davasına konu olan açıklamaları eleştiri saydı. Davacının siyasi bir kişilik olduğuna dikkat çekilen kararda "Siyasetçilere ve uyguladıkları politikalara yönelik eleştirilere izin verilerin sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğu, tüm hukuk sistemlerinde yerleşmiş bir ilkedir.
Davacı siyaset yapmayı kendisi seçmiştir. Siyasi bir kişilik olan davacının sert eleştirilere katlanması gerektiği kanaati ile davanın reddine karar verilmesi gerekir" denildi.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03
|Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
|91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40
|9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
|FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
|Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45
|Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
|BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00
|17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02
|'Bir tek aday çıktı, onun da bir projesini görmedim'
16 Şubat 2019 23:18