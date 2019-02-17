Tüketici hakem heyeti kararlarının % 97'sine itiraz edilmedi

Tüketici Hakem Heyetlerine geçtiğimiz yıl 561 bin 705 adet başvuru yapıldı, bu başvurulardan 569 bin 878'si karara bağlanırken, yüzde 67'si tüketici lehine sonuçlandı.

Bir grup gazeteciye konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşın problemli alışverişlerine çözüm getiren tüketici hakem heyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Bakan Pekcan "Tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlara karşı, taraflarca yapılan itiraz üzerine 15 bin 359 adet dosya talep edilmiştir.

Yani bu dönemde verilen tüketici hakem heyeti kararlarının sadece yüzde 2,99'una itiraz edildiği görülmüştür. Bu oran, 2017 yılında yaklaşık yüzde 3,7 düzeyindeydi. Bir başka ifadeyle, tüketici hakem heyeti kararlarının yaklaşık yüzde 97'sine hiç itiraz edilmedi" dedi.

İtiraz sayısının oldukça düşük seyretmesi, ticaret erbabının, yaptığı işteki ayıbını kabul ettiği anlamına geliyor.

Bu dönemde itiraza konu edilen yüzde 2,99'luk kısmın da yaklaşık yüzde 56'sında kararların uygun bulunduğunu anlatan Pekcan "Hakem heyetleri ile tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçerken, mahkemelerin de çok büyük bir yükünü almış oluyoruz" ifadesini kullandı.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Öte yandan 2018 yılında sadece e-Devlet aracılığıyla tüketici hakem heyetlerine 97 bin 791 adet başvuru ulaştı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 17'si e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde; 2018 yılında en çok kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), cep telefonu, ayakkabı, kredi kartı üyelik ücreti, diğer finansal hizmetler, internet abonelikleri sektörlerine ilişkin başvuru yapıldığı görüldü.

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise; en çok perakende ticaret, finansal hizmet, abonelik hizmetleri, ulaşım, sağlık, eğitim hizmetleri ve turizm sektörlerine şikayet yağdı.

PATLICANIN ALIŞI 8,20 SATIŞI 4,50

Türkiye'nin son haftalardaki gündem maddesi olan "pahalı sebze-meyve" konusunda, sahadaki uygulamalarda önemli ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Belediyelerin tanzim satışa başlamasıyla birlikte, başta marketler olmak üzere birçok perakende satış noktasında da fiyatlar hızla aşağı gelmeye başlamıştı.

Büyük market zincirlerinin etiketlerinde ise dikkat çeken rakamlar göze çarpıyor. Ticaret Kanunu gereği marketler, ürün etiketine maliyetlerini de yazıyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde de, maliyetlerin altında satış yapıldığı görüldü.

Patlıcanın maliyetini 8,20 TL gösteren market, satış fiyatını 4,50 TL'den gerçekleştiriyor. Ancak tüketicilere de 1 kilo alım sınırı getiriyor. Böylece mümkün olan en fazla sayıda kimseye satış yapılması amaçlanıyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU