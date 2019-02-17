İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı
|17 Şubat 2019 09:36
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Kaza, Aydın-Muğla karayolu Çine- Karpuzlu kavşağında meydana geldi.
Karpuzlu'dan gelerek Aydın-Muğla karayoluna çıkmak isteyen İzzet Özçınar yönetimindeki otomobil ile Çine yönüne giden Gülay Uzunova yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada kullanılmaz hale gelen otomobillerdeki Özçınar ve Uzunova ailelerinden 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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