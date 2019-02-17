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91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93" açıklaması yaptı
 17 Şubat 2019 09:40
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91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu

Güven'in Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmeleri özetle şöyle:

ÖN HAZIRLIK TAMAM

"YSK 69 yıldır seçimlerin düzen içinde yapılması amacıyla çalışıyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladık.

Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 58 bin 636. Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek.

Bu seçimde ilk defa oy kullanacakların sayısı da 1 milyon 156. Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen, 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

'TUTANAĞI KONTROL EDİN'

Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler. Sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi partinin temsilcisi görev alıyor. Seçim güvenliği açısından sandıkların siyasi partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanakları, YSK'nın internet sitesinden görülebiliyor.

Bunu 2014'teki mahalli idareler seçiminden bugüne kadar uyguladık.

Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar.

YSK bu tutanakları alt alta koyarak açıklıyor. Bu ıslak imzalı tutanaklar, PDF resim formatında, yani değiştirilmesi mümkün bulunmayan belgeler. Bu belgelerin değiştirildiği yönünde bugüne kadar hiçbir itiraz gelmedi."

Anadolu Ajansı
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