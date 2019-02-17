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Kırmızı bültenle aranıyorlardı: MİT ve Emniyet birlikte yakaladı

Son dönemlerde art arda başarılı operasyonlar yapan MİT ve Emniyet bu kez Bursa'da kritik bir operasyona daha imza attı. Ortak yürütülen operasyonda ikisi kırmızı bültenle aranan terörist kıskıvrak yakalandı
 17 Şubat 2019 10:08
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Kırmızı bültenle aranıyorlardı: MİT ve Emniyet birlikte yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Bursa Emniyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla teröristlere büyük darbe vuruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının Bursa'da yaşadığını tespit etti.

Tespitin ardından söz konusu ikamete yapılan operasyonda hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Mudanya'daki ev tespit edildi

Ekipler, DEAŞ'a yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şahısların Mudanya ilçesinde bir evde ikamet ettiklerini öğrendi. Şahısların kaldığı evin ikametini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararıyla birlikte harekete geçen ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Hollanda vatandaşı olan, kırmızı bülten ile aranan, hakkında mavi bülten ve yurda giriş yasağı bulunan L.F. isimli kadın, Fas asıllı Fas/Hollanda çifte vatandaşı olan kırmızı bülten ile aranan, hakkında mavi bülten ve yurda giriş yasağı bulunan S.D. isimli kadın gözaltına alındı.

Kadınların üzerinden sahte yabancı tanıtma belgesi ele geçirildi. Aynı operasyonda bu şahısları ikametlerinde barındırmak suretiyle örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. isimli kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. isimli erkek şahıs da gözaltına alındı. Şahıslar ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde de çok geniş bir operasyon yapılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tahmin edilen 5 ayrı adres tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen TEM ekipleri bu adreslerde ikamet eden 52 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Şahıslar haklarında detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkındaki inceleme devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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