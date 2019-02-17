10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız

TUS sonuçlarının ayrıntılı sonuçlarına göre, en iyi yetişmiş doktor adayları artık kadın doğum, beyin cerrahi, kal ve damar cerrahisi yerine riski en az olan göz, cildiye, nükleer tıp gibi branşları tercih ediyor.

Açılan yüksek miktarlı tazminat ve ceza davaları doktor adaylarının bu tercih değişikliğinde etkili oluyor.

Öyleki bazı cerrahi branşlarda, TUS'te kontenjan açılmasına rağmen tercih aday bulunamıyor. Ana bilim dalı başkanları cerrahi branşında asistan dahi bulamıyor.

Doktor adaylarının tercihinin bu şekilde devam etmesi ve sorunun görmezden gelinmesi halinde, 10 veya 15 yıl içinde, doğumları yapacak doktor veya ağır ameliyatlara girecek cerrahi branş doktorlarının bulunamayacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar çözüm olarak da özellikle cerrahi ve kadın/doğum branşlarında özel teşvik getirilmesi, maaş farklılaştırılmasının yapılması, tazminat ve ceza davalarına karşı koruma kalkanı konulmasını talep ediyor