Bir haftada 3 yeri soyan şüpheli tutuklandı
|17 Şubat 2019 10:14
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İzmit'te bulunan bir cami, iş yeri ve kent kart dolum merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.
Daha önce İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki PTT şubesinin soyulması olayının şüphelisi olarak tutuklanan ve 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrolle salıverilen N.S (20), ekiplerce Kandıra Cezaevleri Kampüsü mevkisinde yakalandı.
N.S emniyetteki ifadesinde, 20 Aralık'ta Hayrat Camisi'nden dizüstü bilgisayar ve derneğe ait bin lira, 25 Aralık'ta Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü mevkisindeki kent kart dolum merkezinden kamera kayıt cihazı, tablet, fotoğraf makinesi, 2 fotoğraf makinesi lensi, hafıza kartı, 2 batarya ve kent kart dolum makinesi içindeki 7 bin 500 lira ile 26 Aralık'ta bir otomotiv bayiinde çelik kasanın kilidini kırarak 2 bin lirayı çaldığını itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, kart dolum merkezindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
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