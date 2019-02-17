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Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlaması planlanıyor
 17 Şubat 2019 10:22
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Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemenin detaylarını Enerji Baskanı Fatih dönmez açıklamıştı.

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak.

Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak

10 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor.

Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor.

Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor.

İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak. 2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak." dedi." açıklamasında bulunmuştu
Anadolu Ajansı
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