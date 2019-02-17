Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah buzlanma ve donla birlikte yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 6, Bitlis'te 5, Hakkari'de 2, Van'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Van ve Hakkari'de 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ile Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise hava parçalı çok bulutlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.