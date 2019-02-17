Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
|17 Şubat 2019 10:25
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah buzlanma ve donla birlikte yer yer sis ve pus görülecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 6, Bitlis'te 5, Hakkari'de 2, Van'da 1 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının Van ve Hakkari'de 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ile Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.
Van Gölü'nde ise hava parçalı çok bulutlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan asker eşinin talebini dinledi
17 Şubat 2019 23:28
|Balıkçıların tezgahları boş kaldı, dükkanlar kapandı
17 Şubat 2019 22:56
|Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler
17 Şubat 2019 22:02
|Padişahların mest olduğu zanaat 'Edirnekari'
17 Şubat 2019 21:37
|Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor
17 Şubat 2019 21:13
|Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı
17 Şubat 2019 20:58
|Anahtarı olmayan, bu köprüden geçemiyor
17 Şubat 2019 20:53
|Bu müze 7 yıldır kapalı!
17 Şubat 2019 20:43
|Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor
17 Şubat 2019 20:38
|MHP'li ilçe başkanı ağır yaralandı
17 Şubat 2019 20:23