'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip kıyafetini yırttı
|17 Şubat 2019 10:35
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AK PartiŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.
Beyazgül ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sarı-yeşilli taraftarlar tarafında davul- zurna ve meşaleli sevgi gösterisiyle karşılandı.
Burada taraftarlara hitap eden Beyazgül, kendisinin de Şanlıurfaspor taraftarı olduğunu söyledi.
Taraftarların sık sık tezahüratlarla konuşmasını kestiğini Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanına gelen bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" diyerek üstündeki kıyafeti yırttı.
İsmi öğrenilemeyen taraftarı, Beyazgül sakinleştirdi. Beyazgül konuşmasını
tamamlayarak dernekten ayrıldı.
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