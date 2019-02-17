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Türk kayakseverler için THY'den kampanya

THY, Balkanlar'ın en gözde kayak merkezi olan ve çok sayıda Türk turisti ağırlayan Pamporovo'ya ulaşımı kolaylaştırmak için kampanya başlattı
 17 Şubat 2019 10:48
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Türk kayakseverler için THY'den kampanya

Türk Hava Yolları (THY), Bulgaristan'ın Rodop Dağları'nda, çam ağaçlarının içinde yer alan ve çok sayıda Türk turisti de ağırlayan Balkanlar'ın en gözde kayak merkezi Pamporovo'ya ulaşımı kolaylaştırmak için kampanya düzenledi.

Snejenka zirvesinin eteklerindeki Pamporovo, Türk turistlerin yanı sıra Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden de çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık, 80 yıllık kayak geçmişi olan Pamporovo'da 7 bin yatak kapasiteli 60'tan fazla otel ve 60 kilometre kayak pisti bulunuyor.

Pamporovo'daki kayak merkezine İstanbul'dan Sofya'ya yapılan 1 saatlik hava yolu ve 2,5 saatlik kara yolu yolculuğuyla ulaşılıyor.

THY, Türk kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinden olan Pamporovo'da kayağı ulaşılabilir yapmak için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında THY, Sofya'ya düzenlediği öğle seferinde 10 kişi ve üzeri grupla gidenlere, uçak biletini gidiş dönüş 109 dolardan başlayan fiyatlarla sunuyor.

Ayrıca bu gruplar, anlaşmalı otellerde kaldığı takdirde Sofya Havalimanı-Pamporovo arasındaki 150 avro civarındaki 225 kilometrelik transfer de ücretsiz yapılacak.

5 yıldızlı otelde gecelik oda kahvaltı konaklama 45 avrodan başlayan kayak merkezinde, Türk turistlere skipass biletleri de bedava veriliyor.

Pamporovo Kayak Merkezi'nde bunların yanı sıra 6 günlük paket tur satın alanlara ise kayak ekipmanları ve kayak dersleri de ücretsiz sağlanıyor.

Şu an Sofya'ya haftada 18 sefer yapan THY, 1 Nisan itibarıyla günde 3, haftada 21 uçuş gerçekleştirecek.

Balkan mutfağından lezzetler

Kayakseverlere dağda zevkli zaman geçirme imkanının yanı sıra yöresel tatlar da sunan Pamporovo'da, Balkan mutfağının zengin tatlarının sergilendiği çok sayıda restoran da hizmet veriyor.

Yemyeşil bir doğanın içinde kayak zevki sunan merkez, Avrupa'nın en temiz ikinci havasına sahip bölgede olmasıyla da dikkati çekiyor.

Merkezde, 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için kayak pisti ve yarım gün hizmet veren kayak yuvası da bulunuyor.

Türk turistlerin bölgeye gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle merkezdeki kayak okulunda eğitim veren öğretmenler arasında Türkçe bilenler de yer alıyor.

Skipass kartlarının günlük 29 avro olduğu Pamporovo'da, kayak kirası günlük 10 avro, snowbord 14 avro, kayak dersi saati 16 avro, çocuklar için ise 13 avro civarında.

Toplam 6 kayak istasyonu ve 15 liftin bulunduğu merkezde, liftler saatte 15 bin kişiyi zirveye taşıyor.

Geçen kayak sezonunda 341 bin skipass kartının satıldığı merkezde, kartların yüzde 23'ü Türk turistler tarafından satın alındı.

Semra Orkan
Anadolu Ajansı
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