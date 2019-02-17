Doğu Anadolu'da 111 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
|17 Şubat 2019 10:50
|Yazdır
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ulaşıma kapanan 61 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 4 köy, 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.
Belediye ekipleri de ara sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Hakkari
Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 2 köy ve 2 mezra ile Yüksekova ilçesinde 7 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı 11 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bitlis
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Necat Hazar, Ahmet Okur, Sayim Harmancı, İbrahim Yaldız
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan asker eşinin talebini dinledi
17 Şubat 2019 23:28
|Balıkçıların tezgahları boş kaldı, dükkanlar kapandı
17 Şubat 2019 22:56
|Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler
17 Şubat 2019 22:02
|Padişahların mest olduğu zanaat 'Edirnekari'
17 Şubat 2019 21:37
|Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor
17 Şubat 2019 21:13
|Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı
17 Şubat 2019 20:58
|Anahtarı olmayan, bu köprüden geçemiyor
17 Şubat 2019 20:53
|Bu müze 7 yıldır kapalı!
17 Şubat 2019 20:43
|Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor
17 Şubat 2019 20:38
|MHP'li ilçe başkanı ağır yaralandı
17 Şubat 2019 20:23