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Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktı

Maltepe'de 20 yıl önce boşandığı Ebru C. ile 3 yıldır birlikte yaşayan Yavuz P., tartışma sonrası annesinin yanına giden Ebru C.'nin evini kundakladı. Yanan evi gören kadın baygınlık geçirirken, annesi gözyaşları içinde "Kızımın evini yaktı." diyerek feryat etti. Polis kaçan Yavuz P.'yi arıyor
 17 Şubat 2019 11:13
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Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktı

Olay, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak, 142 numarada dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Ebru C. şiddetli geçimsizlik yüzünden 20 yıl önce boşandığı eşi Yavuz P. ile 3 yıl önce yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi Ebru C. ile Yavuz P. arasında tekrar tartışma ve kavgalar başladı.

Bunun üzerine Ebru C. bir daha barışmak istemediğini söyleyerek annesinin evine gitti.

Bunun üzerine Yavuz P. evi ateşe verdi. Komşular Yavuz P.'nin koşarak evden kaçtığını ve evden dumanlar yükseldiğini gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

KIZIMIN EVİNİ YAKTI

Evlerinde yangın çıktığını öğrenen Nazife C. hemen olay yerine geldi. Nazife C. ise gözyaşları içinde "Kızımın evini yaktı.ö diyerek feryat etti. Gözyaşlarına boğulan kadını çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Gözyaşları içinde olayı anlatan Nazife C. "Damat yakmış kızımın evini. Kızımla daha önceden boşanmışlardı. Damat ayrılmak istemiyordu. Kızım da birleşmek istemiyordu. Biz de anahtarı verdik evdeki 'eşyaları al' diye. Evdeydi o yakmış evi kaçmış. Kızım bende kalıyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı, Kızımı dövüyordu. Çalışmıyordu." diye konuştu.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İşteyken haberi alan Ebru C. yanan evini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yerdeki kadına müdahale ederek ambulansa götürdü. İlk müdahalesi yapılan Ebru C. polis ekiplerine bilgi verdi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Ebru C. "Kendi evimdi. Eski kocam gelmiş.

Kendisi yakmış evi. İşteydim ben komşular haber verdi. İyi değilim daha fazla konuşmak istemiyorum "dedi. Ebru C. polis otosuna binerek polis merkezine gitti. Polis kaçan Yavuz P. yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
DHA
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