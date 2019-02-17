Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları yarın İstanbul'da bir araya getirecek.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu WBAF, yüzlerce melek yatırımcıyı 18-19 Şubat'ta Swissotel'de buluşturacak. Forum, 80 ülkeden binin üzerinde delegenin katılımıyla yapılacak.

Forumda, dünya melek yatırımcılığı, kitlesel fonlama mekanizmaları ve yeni küresel ekonomide melek yatırımcılığın konumlanması gibi konular, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

Foruma, dünyanın önde gelen borsaların temsilcileri, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonlarının temsilcileri, servet yönetim şirketi paydaşları, özel bankacılık birimlerinin temsilcileri, teknopark yöneticileri, 100 milyon doların üzerinde değere sahip şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO) ve 20 ülkeden bakan düzeyinde katılımın olması bekleniyor.

WBAF, İstanbul'u melek yatırımcılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Dünya Melek Yatırımcılar Kongresi

WBAF kapsamında yarın Dünya Melek Yatırımcılar Kongresi yapılacak. Kongrede düzenlenecek Bakanlar Yuvarlak Masası'nda, kitlesel fonlamanın (Crowdfunding) G20 gündeminde üst sıralara tırmanması için paydaşlar arasında beyin fırtınası yapılacak.

Dünya Bankası ABD Finans Sektör Uzmanı Ghada Teima'nın moderatörlüğünde yapılacak "Bilginin Rakamsallaştırılması" panelinde, Blockchain Stratejisti Brad Bulent Yaşar ile Hindistan ve Meksika'dan gelen konuşmacılar, ufuk açıcı veriler paylaşacak.

"Erken Aşama Girişimlerde Yatırımların İyileştirilmesi" panelinde ise Avrupa ve Körfez bölgesinden gelen konuşmacılar katılımcıları bilgilendirecek.

Küresel Fon Bulma Sahnesi girişimcilere fon bulma şansı tanıyacak

Etkinliğin ikinci günü olan 19 Şubat Salı günü ise Yatırım Bulma Zirvesi ve Dünya Melek Yatırım Forumu'nda start up'lar, dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılara ana sahnede sunum yaparak işlerini büyütmek için finansman sağlamaya çalışacak.

Kongrede düzenlenecek Küresel Fon Bulma Sahnesi de (Global Fundraising Stage-GFRS) girişimcilere, melek yatırımcıları etkileyerek fon bulma imkanı sunacak.

Rakamlarla melek yatırım piyasası

WBAF Organizasyon Komitesi'nden yapılan ve OECD verilerine dayandırılan açıklamaya göre, Avrupa'da erken dönem yatırımlarının yüzde 90'dan fazlası melek yatırımcıların sermayeleri ile karşılanıyor.

Melek yatırım piyasasının büyüklüğü Avrupa'da 9,8 milyar avroyu, ABD ve Kanada'da ise 26 milyar doları aşmış durumda.

2020 yılında dünyadaki erken dönem yatırım piyasası büyüklüğünün 50 milyar doları aşması beklenirken, 50 milyar dolarlık melek yatırım piyasasının, sonraki 5-7 yıl içinde yaklaşık 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

Musab Turan