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Cezaevini atölyeye çevirdiler

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla kurulan tekstil atölyesinde üretilen ürünler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor
 17 Şubat 2019 12:06
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Cezaevini atölyeye çevirdiler

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ile Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından yılın belirli dönemlerinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan mahkumlar, usta öğreticiler tarafından tekstil atölyelerinde çalışabilecek düzeye getiriliyor.

Sipariş üzerine üretim yapılan atölyede mahkumlar meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı da buluyor.

Kastamonu Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyenin iş yurtları kurumu bünyesinde açıldığını kaydetti.

Tekstil atölyesinde 24 hükümlünün çalıştığını belirten Çalışkan, "Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerimize iş ve meslek öğretmek amacıyla tekstil atölyesini kurduk. Burada şu anda 24 hükümlümüzü istihdam ediyoruz. Bu hükümlülerimizin boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğrenmelerini sağlayıp faydalı bireyler olarak tekrar topluma kazandırmaktayız." dedi.

Ürünleri özel bir firma adına ürettiklerini kaydeden Çalışkan, "Burada şu anda geçici atölye var. Bizim gayemiz yeni bir tekstil atölyesi kurmak. Müteahhit firma kurumumuza yeni bir atölye yapacak. Ondan sonra yaklaşık 80 hükümlü çalışabilecek. Biz firma adına üretim yaparken pazarlamayı kendileri gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Mahkumları meslek sahibi yaptıklarını dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Amacımız mahkumların öncelikle iş ve meslek edinmesi. İş ve mesleği olmayanların burada meslek öğrenip, cezaevinden çıktıktan sonra mesleğini yapabilmesini istiyoruz. Aynı zamanda birçok hükümlü girişimcilik kurslarına katılarak sertifikasını aldı. Bunların birçoğu çıktıktan sonra da kendi işini kurabilecek konuma geldi. Burada bu işi öğrenenler Kastamonu'daki tekstil firmalarında çalışabilecek kapasiteye geldiler. Onlar da dışarı çıktıklarında iş sahibi olmaktalar."

Mahkumların bu sayede gelir elde ettiğini ifade eden Çalışkan, "İş Yurtları Yüksek Kurulu tarafından tespit edilen ücretler hükümlülerimize düzenli olarak ödenmekte. Hükümlülerimiz de bu sayede kendi hayatlarını idame ettirirken ailelerine yük olmaktan çıkmaktalar." ifadelerini kullandı.

Mahkumlardan M.Ç, yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu söyledi.

Cezaevinde kaldığı sürede canının sıkıldığını ifade eden M.Ç, "Böyle bir çalışma olduğunu duydum ve başvurdum. Çalışarak hem vakit geçiriyorum hem de cebimize biraz para giriyor. Hırka, eşofman altı, gömlek dikiyoruz. İşimizden oldukça memnunum. Bu şekilde iş sahibi olduk." dedi.

Özgür Alantor
Anadolu Ajansı
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