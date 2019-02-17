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Ambalaj atıklarından 20 yıldır çanta yapıyor

Karaman'da 65 yaşındaki İsmet Görgül, 20 senedir beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin paketlemesinde kullanılan şeritlerden pazar çantaları yaparak geçimini sağlıyor
 17 Şubat 2019 12:09
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Ambalaj atıklarından 20 yıldır çanta yapıyor

Karaman'da 65 yaşındaki İsmet Görgül, 20 yıldır beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin paketlemesinde kullanılan atık şeritlerden pazar çantası yapıyor.

Uzun yıllar çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Görgül, sağlık sorunları nedenleriyle çalışamayınca evine ekmek götürebilmek için arayışa girdi.

İşe giderken iş kıyafetlerini taşımak için aldığı çantayı yıllarca kullanan Görgül, oldukça dayanıklı çantanın aynısı yapıp satmaya karar verdi.

Atık malzemeleri kullanarak evinde çanta yapmaya başlayan Görgül, bu işten yıllardır hem evine ekmek götürüyor hem de plastik ambalaj şeritlerinin geri dönüşümünü sağlıyor.

Görgül, AA muhabirine, satın aldığı örme çantanın eskimemesi üzerine bu işe başladığını söyledi.

Çevresinde bu işi yapan kimseyi görmeyince bundan para kazanabileceğini düşündüğünü anlatan Görgül, "Yaklaşık 10 yıl kullandığım çantayı inceledim. Bozdum, tekrar ördüm. Bir süre sonra ben de yapmaya başladım. Kendime göre değişiklikler yaptım. Görenler istemeye başladı. Ara işlerine eskisi kadar gidemiyordum. Bu uğraşı kendime iş haline getirdim." diye konuştu.

"Örmesi oldukça zor, sabır istiyor"

Görgül, çantaları ambalajlardan çıkan plastik şeritlerden ördüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığım tamamen atık malzeme. İnsanlar evine buzdolabı alıyor, inşaata paletle malzeme geliyor, etrafında bu şeritlerden var. Hepsi çöpe atılıyor. Firmalardan bunları istiyorum. Bazen kendileri beni arıyor. Bunları eve getirdikten sonra temizliyorum. Sonra çeşitli büyüklükte çantalar örüyorum. Bu çantaları pazarlarda, kalabalık yerlerde, bazen de Ulukışla, Adana, Sivas gibi tren yolunun geçtiği güzergahlarda satıyorum. Çantalar pazarda, markette, piknikte, işe giderken kullanılabilir. Balık tutmak için bile kullananlar varmış. Örmesi oldukça zor, sabır istiyor. Çanta örerken yoruldum mu kendi kendime biraz keman çalar, dinlenirim. Çok uğraşırsam günde 5 tane örebilirim. Tanesi büyüklüğüne göre 15 ila 20 lira arasında değişiyor."

"Her yönüyle ekonomik ve faydalı"

Poşetlerin alışveriş merkezlerinde paralı olmasından sonra çantalara talebin arttığına dikkati çeken İsmet Görgül, şunları kaydetti:

"10 tane poşete konulan malzeme, yaptığım bu çantada taşınabiliyor. Bir kere al, yıllarca kullan. Özellikle sebze ve meyveler daha rahat taşınıyor. Hem doğaya atılan poşet azalıyor hem de doğayı kirleten bir malzeme geri dönüşmüş oluyor. Her yönüyle ekonomik ve faydalı. Aslında bu bizim geleneğimiz. Yıllar önce kamıştan, söğütten aynı şekilde sepet, küfe yapılırdı. Bir bakıma ben bu geleneği sürdürmüş oluyorum."
Anadolu Ajansı
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