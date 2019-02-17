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Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek öldü

Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan bir aylık bebek öldü
 17 Şubat 2019 14:35
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Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek öldü

Harran ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan İbrahim-Emine D. çiftinin bebekleri Elif, annesi emzirdikten sonra gece saatlerinde kusmaya başladı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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