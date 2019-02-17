Gören şaşkına dönüyor! Herkes biber sanıyor ama...
|17 Şubat 2019 12:32
|Yazdır
Silifke'de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu ve arkadaşı Hayati Göztaşı bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü.
Nizamoğlu, bir süre sonra şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi. Burada biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösterdi.
Limonu gören herkes çok şaşırırken, daha sonra limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için ziraat mühendisine gösterdi.
Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, "Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim.
Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah'ın hikmeti işte" dedi.
Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanı Erdoğan asker eşinin talebini dinledi
17 Şubat 2019 23:28
|Balıkçıların tezgahları boş kaldı, dükkanlar kapandı
17 Şubat 2019 22:56
|Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler
17 Şubat 2019 22:02
|Padişahların mest olduğu zanaat 'Edirnekari'
17 Şubat 2019 21:37
|Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor
17 Şubat 2019 21:13
|Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı
17 Şubat 2019 20:58
|Anahtarı olmayan, bu köprüden geçemiyor
17 Şubat 2019 20:53
|Bu müze 7 yıldır kapalı!
17 Şubat 2019 20:43
|Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor
17 Şubat 2019 20:38
|MHP'li ilçe başkanı ağır yaralandı
17 Şubat 2019 20:23