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Gören şaşkına dönüyor! Herkes biber sanıyor ama...

Mersin'de limon ağacında bulunan "biber görünümlü üçlü limon" görenleri hayrete düşürdü. Ziraat Mühendisi Durmuş Belen, tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti
 17 Şubat 2019 12:32
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Gören şaşkına dönüyor! Herkes biber sanıyor ama...

Silifke'de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu ve arkadaşı Hayati Göztaşı bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü.

Nizamoğlu, bir süre sonra şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi. Burada biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösterdi.

Limonu gören herkes çok şaşırırken, daha sonra limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için ziraat mühendisine gösterdi.

Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, "Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim.

Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah'ın hikmeti işte" dedi.

Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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