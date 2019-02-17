1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatansız kardeşlerin dramı

Azerbaycan'dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa'ya gelen Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19) kardeşler, o ülkede nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için geçen zaman içinde Türkiye vatandaşlığı alamadı. Kimlikleri olmadığı için, kimlik alabilmek için yeniden Azerbaycan'a da gidemeyen iki kardeş, vatansız kaldı. Sağlık ve eğitim hakkından yararlanamayan, sigortalı bir işte çalışamayan ve hiçbir resmi işlem yaptıramayan kardeşler, bu durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi
 17 Şubat 2019 13:13
Yazdır
Vatansız kardeşlerin dramı

Azerbaycan'da yaşayan Sabir Bağırov ve Zaminkar Bağırov, babasından ayrılan annesiyle birlikte 12 yıl önce Bursa'ya taşındı.

Anneleri burada bir Türk ile evlendi. Ancak Bağırov kardeşler üvey babalarıyla anlaşamayınca birlikte ayrı bir eve çıktı. İki kardeş, günübirlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyor.

KİMLİKLERİ OLMADIĞI İÇİN AZERBAYCAN'A DA GİDEMİYORLAR

Azerbaycan kanunlarına göre 15 yaşından önce nüfus cüzdanı verilmediği için o yaşa kadar doğum belgesi ile resmi işlemlerini halleden Bağırov kardeşler, Türkiye'ye göç ettiklerinde de vatandaşlık alamadı.

Bağırov kardeşler kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye'den Azerbaycan'a da çıkış yapamayınca, vatansız kaldı. Zaminkar Bağırov, vatansız oldukları için sosyal haklarının da olmadığını belirterek Türkiye'de yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"2007 yılında ağabeyim ve annemle beraber Türkiye'ye geldik. Şu an 19 yaşındayım. Biz Azerbaycan'dan buraya doğum belgesiyle geldik, Azerbaycan kanunlarına göre de 15 yaşını doldurmadan kimlik alamıyorduk.

Annemin burada evlendiği adamla anlaşamadık ve 5 sene önce ağabeyimle beraber evden ayrıldık. Kimliğimiz olmadığı için fabrikaya giremiyoruz, sigortamız olmuyor, hastaneden yararlanamıyoruz.

Bizi sürekli çeşitli kurumlara gönderiyorlar ancak her biri, bir diğerine gönderiyor ve hiçbirinden karşılık gelmiyor.

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kimliğimizi almak istiyoruz, burada askerliğimizi yapmak istiyoruz. Şu an yararlanamadığımız tüm imkanlardan yararlanmak istiyoruz."

Vatansız olduğu için kız arkadaşıyla evlenemediklerini ifade eden Sabir Bağırov ise Türkiye'de kalmak istediğinin söyledi.

Bağırov, "Kız arkadaşımla evlenmek istiyoruz, ancak ailesi kimliğim olmadığı için buna olumsuz bakıyor.

Ben de burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğimi çıkarttırmak, askere gitmek, sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bize yardım etsin.

Önce burada askere gitmek, ardından sigortalı bir işe girmek ve evlenip güzel bir hayat yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan asker eşinin talebini dinledi
17 Şubat 2019 23:28		 Balıkçıların tezgahları boş kaldı, dükkanlar kapandı
17 Şubat 2019 22:56
Bisiklet turunda tanıştılar, böyle evlendiler
17 Şubat 2019 22:02		 Padişahların mest olduğu zanaat 'Edirnekari'
17 Şubat 2019 21:37
Özel güvenlikler gazilik ve yıpranma hakkı istiyor
17 Şubat 2019 21:13		 Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı
17 Şubat 2019 20:58
Anahtarı olmayan, bu köprüden geçemiyor
17 Şubat 2019 20:53		 Bu müze 7 yıldır kapalı!
17 Şubat 2019 20:43
Devlet desteğiyle günde 3 ton süt üretiyor
17 Şubat 2019 20:38		 MHP'li ilçe başkanı ağır yaralandı
17 Şubat 2019 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 3
fikret kızılok 1
puan geçmeyen işletme 4
zara 2
sözlükte hareketlilik 1
sobanın yanındaki tuğla 1
çiçek 2
kader 1
sobalı ev 8
Göbeklitepe 6
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam