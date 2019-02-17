Hacizli otomobilleri parçalayıp satmışlar

MİLLETVEKİLİ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMAYAN MEMURUN, GÖREVE DÖNÜŞ TALEBİNE RET! Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçimleri için istifa eden ancak aday adayı dahi olmayan memurun göreve dönüş talebinin reddedilmesini uygun buldu. AYM'nin bu kararına göre, seçimler için istifa eden memurun geri dönüş için ya bir siyasi partiye adaylık başvurusunda bulunmuş olması ya da bağımsız aday adayı olması gerekmektedir.