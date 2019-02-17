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Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor
 17 Şubat 2019 13:44
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Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Erzurum'da bulunan, kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, kızağa binip, snowboard ve kayak yaptı. Her yaştan insanın eğlenceli vakit geçirdiği pistlerde, renkli görüntüler oluştu.

Tatilcilerden Serhat Keleşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki pistlerin güzel olduğunu söyledi.

Palandöken'de hafta sonunda yaşanan yoğunluğa dikkati çeken Keleşoğlu, "Buraya ailemle geldim. Çocuklar kayak yapıp eğlenirken biz de müzik dinliyoruz. Kayak merkezinde bütün imkanlar var. Bu hafta güzel bir güneş ve hava var. Herkes gelip Erzurum'daki kayak tesislerini görmeli." dedi.

Rize'den gelen Elmas Yağcı ise kayak yapayı öğrenmeye çalıştığını ifade ederek, "Öğretmen arkadaşlarımla Palandöken'e geldik. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Gayet güzel, burayı beğendik, tekrar geleceğiz. Palandöken'i soğuk bekliyordum ama hava gayet iyi." diye konuştu.

Fırat Özdemir
Anadolu Ajansı
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