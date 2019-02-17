'Sevdiğim için yaptım' diyen cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis istemi!
|17 Şubat 2019 13:47
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Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; tutuklu sanık Umut K. (26) ile mağdur M.A. (17) ve onun annesi şikayetçi A.A. katıldı. Önceki celsede ifadesi alınan M.A., erkek arkadaşı Umut K.'den ayrıldığını; ancak sanığın bu durumu kabul etmeyerek, kendisini telefonda tehdit ettiğini söyledi. İstediğini kabul etmeyince Umut K.'nin, deniz kenarında çekilmiş mayolu fotoğraflarını babasına göndermekle tehdit ettiğini belirten M.A., "Tekrar birlikte olma isteğini tehditlerine rağmen kabul etmedim. Sanık, Mayıs 2018 yılında Polatlı'da okuduğum lisenin önüne aracıyla geldi. Bir süre beni takip ettikten sonra kolumdan tutarak, zorla aracına bindirerek, evine götürdü" diye konuştu.
"MEZARLIKTA, SENİ SEVİYORUM DEDİRTTİ"
DHA'da yer alan habere göre Umut K.'nin evde zorla giysilerini çıkardığını ve iç çamaşırlarıyla kaldığını anlatan M.A., cinsel istismara uğradığını kaydetti. Umut K.'nin, daha sonra kendisini aracına bindirip, yakındaki mezarlığa götürdüğünü belirten M.A., "Burada bana zorla 'Seni seviyorum' dedirtti" dedi. M.A., ardından Umut K.'nin kendisini okulun önüne bıraktığını söyledi.
"GÖRÜNTÜLERİ BABANA YOLLAYACAĞIM" DEMİŞ
M.A., ifadesinde, Umut K.'nin defalarca arayıp, "Evde çıplak görüntülerini çektim. Bunları babana yollayacağım" diyerek, kendisini tehdit ettiğini söyledi. M.A., durumu önce kuzenine daha sonra annesine anlattığını ve şikayetçi olduğunu kaydetti.
"ONU SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM"
Tutuklu sanık Umut K. ise ifadesinde, M.A.'yı zorla kaçırmadığını, kendi aralarında sözlendiklerini, bir süre sonra sosyal medya üzerinden kendisini aldattığını öğrendiğini öne sürdü. M.A.'nın, kendisini aldattığı kişiyi bulduğunu ve onun da bunu kabul ettiğini iddia eden Umut K., "Ne yaptıysam onu sevdiğim için yaptım. Ona zarar gelmesini istemedim" dedi.
SAVCI, 29 YIL 3 AY TALEP ETTİ
Savunmaların ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Umut K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'şantaj ve tehdit' suçlarından 29 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.
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