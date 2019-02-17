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Kılıçdaroğlu: Sandıkta tüm seçmenle ittifak yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu. İttifak eleştirilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız, bununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz" dedi
 17 Şubat 2019 13:55
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Kılıçdaroğlu: Sandıkta tüm seçmenle ittifak yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin gündeminde kentsel dönüşüm var. İstanbul'a, Ankara'ya bakın tam bir beceriksizlik. Aynı şeyi İzmir'de de Kocaoğlu hayata geçirdi. Sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır dendi. Aynı süreci yeni belediye başkanımız yürütecek.

Şimdi tanzim satış mağazaları diyorlar onlar 1970'lerde kaldı. Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız kırsal kesimle kent arasındaki ilişkiyi nasıl güzel yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. Son 10 yılda üretici kooperatiflerin artışı İzmir'de yüzde 161. İzmir'de tarımın büyümesi yüzde 7,5. Lafla gemi yürümüyor. Kırsalla kent arasında sağlıklı bir ilişki kuracaksınız.

Bizim bütün belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira. Seni 2 bin 20 liraya mahkim eden anlayışa izin vermeyin. İşçi kardeşim sen de 2 bin 200 lira almak istiyorsan, 1 Oack-1 Nisan farkını da almak istiyorsan CHP'li belediye başkanına oy vereceksin.

Tanzim satış mağazaları dediler insanları kuyruğa sokuyorlar. İzmir'de 35 bin yoksul haneye kuyruğa sokmadan teslim ediliyor.

Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması, İzmirli olması lazım. Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Sözüm söz CHP'li belediyelerin olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Memurlar.Net
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