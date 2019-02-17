Dilenerek topladıkları parayla 3 araba aldılar, noterde kameralara yakalandılar
Gaziantep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler, noterde paraları sayıp işlem yaptırırken görüntülendi
|17 Şubat 2019 14:50
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Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde kavşaklarda, caddelerde ve kalabalık yerlerde duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar, topladıkları parayla 3 araç aldılar.
Şahıslar, aldıkları araçların noter işlemlerini yaptırırken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Ceplerinden ve cüzdanlarından tomarla para çıkarıp sayan şahıslar, daha sonra araç devir işlemlerini yaptırıp noterden ayrıldı.
Görüntüleri gören vatandaşlar ise, görüntülere yansıyan şahısları dilenci olarak bildiklerini ve gördüklerinde büyük şok yaşadıklarını ifade ettiler.
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