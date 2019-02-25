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Okul öncesi öğretmenleri, evde eğitim kapsamında görevlendirilebilir mi?

Okul öncesi öğretmenlerinin, rutin müfredat kapsamında yerine getirdikleri ders görevlerinin dışında evde eğitim kapsamında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısı.
 25 Şubat 2019 14:00
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Okul öncesi öğretmenleri, evde eğitim kapsamında görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde; okul öncesi öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6. maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.

Bu çerçevede, rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi öğretmenlerinin, bunun dışında evde eğitim kapsamında ayrıca ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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