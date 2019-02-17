1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OMTAS füzesi ilk atışta hedef başarıyla vuruldu

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
 17 Şubat 2019 15:18
Yazdır
OMTAS füzesi ilk atışta hedef başarıyla vuruldu

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "STA projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu.

Yıl içinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak Kaplan ve Pars'ın teslimatlarına başlanacak. Toplamda 260 araç teslim edilecek" denildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lise öğrencisi tasarladı, cinayetler daha hızlı çözülecek
17 Şubat 2019 15:25		 Android telefonları bekleyen büyük tehlike
16 Şubat 2019 22:26
ABD Ay'a kalıcı olmaya gidiyor
15 Şubat 2019 19:20		 Türk bilim insanlarından deniz temizliğinde önemli buluş
13 Şubat 2019 23:42
Teknolojiyle kara ve hava gücü birleşti
13 Şubat 2019 23:28		 Apple o iPhone'ların fişini çekiyor
13 Şubat 2019 22:38
Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
13 Şubat 2019 19:30		 Instagram'ın mesaj özelliği masaüstüne geliyor
13 Şubat 2019 15:31
Kök hücrede dışa bağımlılık sona erdi
13 Şubat 2019 07:10		 WhatsApp'ın Android sürümünün arayüzü yenilendi
12 Şubat 2019 16:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlıktan, kamuda tasfiye işlemleri hakkında genel yazı
MEB, Burs ücretleri ödeniyor
Mali hizmet uzman yardımcılarını ilgilendiren önemli görüş
Eğitim öğretim destegi 2. taksit ödemeleri başladı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları nelerdir?
MEB'den Büyük Onarım Giderleri Genelgesi
Öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımı ihaleleri nasıl yapılmalı?
Karekodlu Nüfus Kayıt Örneği hukuki değere sahipmidir?
18 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kartını şubeden hemen al,axesslemeye başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
baba 1
Tevbe 5 1
cumartesi günü çalışmak zorunda kalanlar 1
bohemian rhapsody 1
askıya almak 1
puan geçmeyen işletme 4
koku hafızası 2
reynmen 1
içi sıkılmak 6
renk körlüğü 5
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam